Risultati e classifiche: Eccellenza con 8 squadre tra primato e playoff, poche sorprese in Promozione

ECCELLENZA

L’Eccellenza di quest’anno è un campionato che si preannuncia interessantissimo. Sono ben 8 le formazioni nel giro di 6 punti rispetto al primo posto. Si va dalla capolista Imperia (31 punti) per finire con Pietra Ligure e Athletic Club Albaro (25 punti). Se la lotta alla promozione diretta sarà accessissima, si può dire lo stesso per le quattro posizione che valgono i playoff. Un torneo equilibrato che sembra aspettare tutti. Basti pensare che l’Angelo Baiardo si trova a quattro punti dal primo posto dopo essere stato per otto partite consecutive senza vittorie all’attivo.

» leggi tutto su www.ivg.it