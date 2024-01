San Lazzaro piange la scomparsa di Diego Baruzzo

Sono ore di lutto a San Lazzaro e in Val di Magra per la prematura scomparsa di Diego Baruzzo, mancato ieri all’età di 52 anni. Molto conosciuto nella frazione sarzanese dove risiede anche la sua famiglia, Baruzzo era stato spesso impegnato anche con la locale Consulta territoriale e come volontario nella tradizionale Festa della Trebbiatura mentre nel 2018 aveva preso parte anche alla tornata elettorale sarzanese come candidato al Consiglio comunale. Ma a esprimere cordoglio in queste ore sono anche i suoi colleghi dell’Oto Melara della Spezia che lo ricordano con affetto come “Un collega, un amico e un bravo ragazzo”. “Ha sempre affrontato la vita a testa alte e col sorriso – scrive un’altra persona a lui vicina – sempre con la battuta in tasca, sempre pronto a regalare un sorriso a chiunque lo incontrasse, e ci riusciva sempre. Un cuore grande, aiutava sempre tutti, magari rinunciando a qualcosa per se stesso”. Dolore ancor più profondo quello del fratello Andrea il quale in un post su Facebook ha parlato di un Destino “crudele e irrispettoso”.

