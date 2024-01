Al Terminus Café approda il Mauro Grossi Trio con il progetto “GenerAzioni”

Giovedì 11 gennaio alle 21 ritorna il consueto appuntamento con la musica dal vivo al Terminus Café. Il lounge bar di Via Paleocapa 7 vedrà esibirsi un trio d’eccezione, il Mauro Grossi Trio, che presenterà il progetto “GenerAzioni”: un programma di composizioni originali di Mauro Grossi dagli ’80 ad oggi insieme a nuovi brani inediti.

Un concerto che celebra le possibili forme di una solida coerenza artistica.

Il trio è composto da Mauro Grossi al pianoforte, ⁠Guido Zorn al contrabbasso e Michele Vannucci alla batteria.

Un contributo al “tempio sacro” del classico trio pianistico. Tre musicisti con un grande e variegato bagaglio di esperienze artistiche: Mauro Grossi, pianista, leader ideatore di innumerevoli progetti, musicista completo, con una carriera ricca di importanti e ambiziose imprese artistiche, Michele Vannucci batterista di grande raffinatezza, versatilità e inventiva, ed infine Guido Zorn apprezzato e innovativo contrabbassista.

Come per ogni serata di Live at Terminus, la consumazione minima prevista è di 10 euro.

È gradita la prenotazione allo 0187 713210.

Mauro Grossi, nato a Livorno, si è brillantemente diplomato in pianoforte presso il locale Istituto Musicale “P. Mascagni”, Diploma di Jazz conseguito con il massimo dei voti al Conservatorio “G.Puccini” della Spezia ha seguito il perfezionamento in piano jazz tenuto da Herbie Hancock al Mozarteum di Salisburgo, ha studiato composizione con Gaetano Giani Luporini e direzione d’orchestra con Carlo Moreno Volpini. Ha cominciato ad esibirsi come pianista da giovanissimo (Roma Folkstudio 1975) e dai primi anni ’80 anche come direttore d’orchestra, compositore e arrangiatore. Si è esibito con importanti musicisti tra i quali: Gilad Atzmon, Luis Agudo, Cyro Baptista, Chet Baker, Jeff Berlin, Jay Clayton, Al Cohn, “Eddie “Lockjaw” Davis, Curtis Fuller, Al Grey, Eddie Henderson, Sheila Jordan, Robin Kenjatta, Peter King, Lee Konitz, Ray Mantilla, Jason Marsalis, Chuck McPherson, Alejandro Sanguinetti, David Schnitter, Tony Scott, Stan Sulzman, Bobby Watson, Paul Wertico, Kenny Wheeler, Ernie Wilkins, James Zollar. Ha collaborato con molti noti musicisti italiani tra i quali: Paolo Fresu, Flavio Boltro, Enrico Rava, Bruno Tommaso, Giovanni Tommaso, Pietro Tonolo, Danilo Rea, Andrea Dulbecco, Enrico Intra, Giorgio Gaslini, Dino Betti Van Der Noot.

