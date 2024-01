Alassio, open day alla scuola primaria di Moglio per genitori e famiglie

Alassio. Si avvicina il periodo della scelta della scuola, per conoscere le varie offerte vengono organizzati gli open day. A Moglio la scuola Primaria “L. Bottaro” (che fa parte dell’Istituto Comprensivo di Alassio) aprirà le porte a genitori e bambini sabato 13 gennaio dalle ore 9 alle 12 per visitare il plesso e partecipare a laboratori e merenda.

“La Primaria di Moglio – come si legge nel programma – grazie al numero contenuto di alunni per classe, offre un ambiente a misura di bambino e di famiglia in quanto è possibile un rapporto diretto con le insegnanti e una continua collaborazione tra le classi; lì ogni bambino è unico, con una spiccata attenzione alle capacità ed attitudini individuali. È garantita la continuità con la scuola dell’infanzia e con la secondaria di primo grado tramite incontri con le insegnanti e con i professori in particolare per la scelta dello strumento musicale”.

La scuola durante l’anno scolastico propone i seguenti progetti: Ecoschools Bandiera Verde FEE per favorire la sostenibilità ambientale, la cura ed il rispetto dell’ambiente è associato al programma orto scolastico e al progetto alimentazione (nel 2023 ha ottenuto la Bandiera verde, ndr); Acquario per una costante osservazione di ecosistema e per guidare i bambini a prendersi cura degli esseri viventi; Motoria propedeutico allo sport di squadra in collaborazione con le società del territorio in particolare volley e basket; Acquaticità in collaborazione con la piscina di Alassio; Lingua inglese con insegnante di madrelingua; Scacchi per sviluppare la memoria, la concentrazione e la creatività; Calendario dell’Avvento in collaborazione con la biblioteca di Alassio; Festa Natale e fine anno scolastico per condividere con le famiglie momenti di festa; queste attività sono totalmente gratuite. La Scuola gode di un grande cortile, adiacente all’orto, dotato di canestro e campo gioco.

