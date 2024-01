Andora, successo per la decima edizione del presepe vivente

Andora. Nuova collocazione, ma immutato successo per il Presepe Vivente che ha animato Borgata Duomo.

Il numeroso pubblico, accompagnato dal suono degli zampognari, ha potuto ammirare la rievocazione degli antichi mestieri ad opera di una sessantina di figuranti fra cui il cestaio, il fabbro, il calzolaio, il falegname, l’arrotino, il taglialegna e la ricamatrice in una nuova disposizione molto apprezzata e che non ha fatto rimpiangere le cantine del borgo alto, rimaste chiuse per alcune opere di riqualificazione tutt’ora in corso.

