Azione si schiera: “Il biodigestore non è pericoloso, opportunità da sfruttare al meglio”

“Torniamo un altra volta sul tema biodigestore di Saliceti. Ritengo che sia impossibile essere “contro” perché consentirà di riciclare la frazione umida dei rifiuti, producendo biogas in modo ottimizzato, grazie a tutti i controlli ex post, il che si tramuterà in una riduzione dei costi per tutti gli utenti”. Così il segretario provinciale di Azione, Laura Porcile, certifica la posizione del partito capitanato da Carlo Calenda: “Il biodigestore non è pericoloso; inoltre la CO2 prodotta insieme con il biometano può essere separata e a sua volta riutilizzata o sequestrata, in modo da azzerare l’impatto sull’ecosistema circostante. Inoltre sulle coperture possono essere installati pannelli fotovoltaici per la produzione di ulteriore energia green. Infine insieme con i lavori per il biodigestore può essere migliorata la viabilità circostante. Insomma, è un opportunità da sfruttare al meglio”.

