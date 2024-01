Calcio. Andrea Masetti saluta Albenga su Youtube: “Rotto il giochino perfetto che avevamo creato. Lascio un pezzo di cuore”

“Veramente un duro colpo”. Andrea Masetti non è voluto andare via dall’Albenga senza salutare. E lo ha fatto attraverso il suo canale Youtube, particolarmente seguito, in cui pubblica video della sua “routine da calciatore”.

Nel video “Ho cambiato squadra”, Masetti parla appunto del suo addio in bianconero e traspare un filo di emozione in lui. “Sono veramente molto dispiaciuto perché eravamo davvero una squadra speciale – racconta -. Ragazzi d’oro, staff incredibile con un mister che è entrato di prepotenza. Ci ha insegnato e trasmesso veramente tanto, è tra i migliori che ho avuto. Già dal ritiro estivo ci diceva che sarebbe nata questa magia, dovevamo solo crederci. Con il passare del tempo abbiamo capito che tutto era vero e andavamo a memoria in campo, giocando delle grandi partite. Eravamo vogliosi di andare in campo e vincere. Tutto molto bello”.

» leggi tutto su www.ivg.it