Campionato Primavera: il Verona supera (3-1) la Sampdoria

Genova. Se le aspettative erano quelle di trovare a Verona qualche spunto di mercato fra i ragazzi di Sassarini (oltre naturalmente ad un incremento dei punti in classifica, in modo da consentire la partecipazione al Campionato di Primavera 1 anche il prossimo anno), purtroppo indicazioni positive non ne sono arrivate, né in un senso e neppure nell’altro.

E questo nonostante una partenza che sembrava mettere in discesa il match, essendo passata subito in vantaggio la Sampdoria, già al 4°, grazie ad un corner teso di Alesi, che ha fruito di una doppia deviazione di Costantino ed Ajayi, facendo finire la palla in rete, alle spalle di Toniolo.

» leggi tutto su www.genova24.it