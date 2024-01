Carciofi spinosi ripieni, gusto di Albenga che dovrebbe essere riscoperto

C’è un piatto “segreto” (ma neppure troppo, a dire il vero) che ad Albenga viene tramandato da madre in figlia e che, purtroppo, non viene proposto nemmeno nei “peggiori locali” del centro storico: i carciofi ripieni! Del resto non è difficile immaginare che una iconica eccellenza di gusto come il carciofo spinoso di Albenga (De.Co. da due anni) possa venire declinato in decine di ricette. E se è vero, com’è vero, che il carciofo spinoso ingauno è ottimo crudo, in pinzimonio, è altrettanto vero che anche cotto ha un altissimo “tasso di bontà”!

E allora ecco che le ricette si susseguono, una più buona dell’altra. In fricassea, in pratica in padella con uova strapazzate, fritto (a fettine, a tocchetti, e chi più ne ha più ne metta), al forno con patate e capretto, nell’inarrivabile torta pasqualina e via dicendo. Dalla storia della cucina ligure, però, arrivano i carciofi ripieni, codificati sin dalle prime edizioni delle cuciniere genovesi, poco dopo la metà dell’800. La prima, quella di G.B. e Giovanni Ratto, padre e figlio, datata 1863, ne prevede addirittura due versioni, una di magro e una di grasso, la seconda, quella del Rossi, 1865, una sola, carnea. Il ripieno della versione “grassa” (quella di Albenga, per intenderci) è fatto di poppa, animelle, pane raffermo bagnato nel brodo, aromatiche, uovo. Ovvio che nel corso del tempo il ripieno sia cambiato, colpa o merito del gusto, della ricchezza, della possibilità di trovare le materie prime.

