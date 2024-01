Cristina Bartolini alla direzione del Segretariato regionale del ministero della Cultura

L’arch. Cristina Bartolini, dal 2021 direttore della Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e per la provincia della Spezia, è ora ad interim nuova direttrice del Segretariato regionale del ministero della Cultura per la Liguria; succede all’arch. Manuela Salvitti, che ha di recente concluso il suo mandato. “Al nuovo Direttore i migliori auguri di buon lavoro, nel segno della continuità nell’esercizio delle competenze affidate all’Istituto e in vista dei prossimi traguardi”, il messaggio di saluto del ministero nella nota che dà informazione del nuovo incarico.

