Ex Ilva, oggi è il “giorno del giudizio”: si cerca l’accordo per portare lo Stato in maggioranza

Genova. Dopo infiniti rinvii dovrebbe essere giunto davvero il “giorno del giudizio” per l’ex Ilva. Oggi a Palazzo Chigi si incontrano il Governo – rappresentato dai ministri Giorgetti, Fitto e Urso – e i dirigenti di Mittal. Sul tavolo c’è la mossa in grado di sbloccare l’empasse e garantire una speranza di futuro all’acciaio in Italia: far salire Invitalia (l’azionista pubblico) dal 38% al 60% partendo dalla conversione in capitale dei 680 milioni già erogati col decreto legge del 5 gennaio 2023. Una soluzione auspicata da una parte dell’esecutivo, dai sindacati e da alcuni esponenti delle opposizioni come l’ex ministro Andrea Orlando.

La strada che vede il controllo passare in mano pubblica appare oggi quella più credibile per mantenere aperti gli stabilimenti, pagare i creditori, mandare avanti le bonifiche e nel contempo tutelare l’azionista privato. Nell’aumento di capitale Mittal non parteciperebbe diluendo così la propria quota azionaria. Dopodiché si dovrà imboccare una lunga strada che passa dalla revisione della governance societaria all’amministratore delegato (oggi è Mittal a esprimerlo), dal piano industriale alle sorti dell’indotto.

