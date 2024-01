Ex militante di Casapound andato a combattere per l’Ucraina, la Procura: “Non è un mercenario, è un soldato di un esercito regolare”

Genova. Era partito dall’Italia il 28 aprile 2022 a soli diciannove anni per andare a “combattere contro Putin che vuole denazificare l’Ucraina”, come aveva annunciato lui stesso in un’intervista rilasciata a Panorama. L’intervista era stata fatta in forma anonima ma gli investigatori della Digos non ci avevano messo molto a individuarlo e identificarlo. Kevin Chiappalone, giovane militante di Casapound, però non aveva all’epoca commesso alcun reato e così nessuno ha potuto impedirgli di partire: ci aveva provato la Digos a convincerlo a non partire e pure i suoi amici del movimento di estrema destra lo avevano sconsigliato.

Dopo la sua partenza però era stato immediatamente denunciato, perché l’ipotesi era che Chiappalone fosse un mercenario. Arruolarsi in un conflitto armato nel territorio di uno Stato estero per “un corrispettivo economico o altre utilità o avendone accettata la promessa” è infatti vietato dall’ articolo 3 della legge 210/1995, che ratifica una convenzione dell’Onu in tema appunto di utilizzo dei soldati mercenari.

» leggi tutto su www.genova24.it