Genova. Una pattuglia della polizia locale è stata aggredita questa notte in via Gramsci, all’altezza della Commenda, mentre stava per far rimuovere un veicolo parcheggiato irregolarmente in uno stallo per disabili.

Sopraggiunti sul posto, il proprietario dell’auto, un italiano di 45 anni, e una donna 30enne che lo accompagnava si sono avventati sull’agente della polizia locale, che ha immediatamente lanciato l’allarme, chiedendo aiuto ad altre pattuglie.

