Giovane accoltellato in Darsena, Orsi: “Sicurezza non è solo competenza comunale, ma il sindaco deve farsi valere”

Savona. “Non mi presto al gioco di chi attribuisce al Comune la colpa per ciò che è accaduto così come so bene quale sia il riparto di competenze in materia e il ruolo di Questura e Prefettura per quanto riguarda ordine pubblico e sicurezza. Il problema però diventa comunale nel momento in cui la giunta imposta la campagna elettorale su questo argomento, attribuisce competenze assessoriali ad hoc e stipula addirittura uno dei tanti fantomatici patti sulla sicurezza coi cittadini”.

Lo dice il capogruppo di PensieroLibero.zero Fabio Orsi in merito all’episodio di cronaca di sabato notte in Darsena, dove un giovane di 24 anni è stato ferito da una coltellata. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, un 18enne ha colpito un altro ragazzo dopo una discussione.

