Infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota. Nello specifico su Riviera di levante e sull’Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata. In particolare alla Spezia oggi nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore: da domani, anzi, tornerà il sole con l’intento di rimanere anche nei prossimi giorni e temperature che scenderanno fino a lambire lo zero. Durante la giornata di oggi invece la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 1491m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Est. Mare mosso.

L’articolo Il calo delle temperature è solo questione di ore. Da domani più freddo ma col sole proviene da Città della Spezia.

