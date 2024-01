Il sindaco Russo incontra il nuovo prefetto De Rogatis: “Parlato di Savona, dei suoi punti forti e delle criticità”

Savona. “Benvenuto a Carlo De Rogatis, nuovo prefetto di Savona che ringrazio per essermi venuto a trovare in Comune. Nel nostro primo incontro abbiamo parlato di Savona, dei suoi punti forti e delle criticità”. Lo ha scritto in un post sulla sua pagina social il sindaco di Savona Marco Russo.

“Ho apprezzato lo stile sobrio e pragmatico di De Rogatis – prosegue Russo – la cui grande esperienza farà sicuramente bene alla nostra città. Sono certo che potrà proseguire la stretta collaborazione tra Prefettura e Amministrazione Comunale che ha caratterizzato questi anni”.

