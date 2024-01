La metropolitana fa rotta a Rivarolo: prima gara per il nuovo prolungamento da 500 metri

Genova. La metropolitana avanza ancora in Valpolcevera. Mentre sono ancora in alto mare i lavori per la tratta Brin-Canepari, con termine previsto a fine 2024, il Comune ha affidato la prima gara per il prolungamento della linea fino a Rivarolo, in virtù del finanziamento da 74,5 milioni concesso dal ministero dei Trasporti (ma comprensivo anche del secondo lotto di Martinez-Terralba).

Oggetto del bando è anzitutto l’aggiornamento del progetto di fattibilità tecnico-economica, redatto da Systra-Sotecni, Iltaferr e Seteco Ingegneria nel 2020, oltre che la direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. L’estensione verso nord prevede (salvo modifiche nella prossima fase) un tracciato di 482 metri a parte dalla testata del tronchino di inversione della futura stazione Canepari e stazione nei pressi di piazza Pallavicini, dove oggi sorge il parcheggio di interscambio accessibile da via Rossini.

