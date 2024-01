La serie animata “Go Go Around Italy” fa tappa in Liguria, mercoledì su Rai Yoyo

Genova. Mercoledì 10 gennaio su Rai Yoyo, alle ore 12.55 andrà in onda l’ottava puntata di “Go Go Around Italy“. Appuntamento con la Liguria che farà il paio con l’episodio dedicato alla Regione Campania. Mia, Cipo e l’agente speciale alieno Zet, in questa stagione, saranno impegnati in un viaggio alla scoperta di storia, tradizioni e personaggi che da Genova, abbracciata dal Mar Ligure, li condurrà alla scoperta di Sanremo e dei magnifici paesaggi delle Cinque Terre.

Una serie animata per la regia di Francesco Colombo e prodotta dalla “Intergea” di Donatella Altieri e dalla “Armosia Italia” di Francesco Romeres, in collaborazione con Rai Kids. Le puntate sono state realizzate inoltre, con il contributo del Ministero della Cultura, della Regione Puglia a valere su risorse del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 e dell’Apulia Film Commission.

