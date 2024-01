Lerici, castello chiuso per lavori di manutenzione

Castello di Lerici chiuso da oggi per la realizzazione interventi di manutenzione e miglioria. “Il castello ha bisogno di un po’ di lavoretti, già all’inizio dello scorso anno siamo intervenuti all’esterno, ora lavoreremo all’interno”, spiega Massimo Gianello, presidente della Sviluppo turistico Lerici, la partecipata comunale che dal 2022 ha la gestione dell’edificio. Tra i lavori in programma, interventi per contrastare l’umidità e l’inserimento di un allarme. “Approfittiamo del periodo invernale per intervenire, ad ogni modo il castello resterà chiuso al massimo per i mesi di gennaio e febbraio”, spiega ancora il presidente. L’imponente struttura medievale, anche sede espositiva, si farà quindi trovare pronta, aperta e fresca di lavori all’approssimarsi della stagione primaverile.

