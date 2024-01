Lerici, sabato 27 la seduta pubblica per i posti a gavitello

Sabato 27 gennaio alle 9.30 si terrà nella sala consiliare del Comune di Lerici la seduta pubblica per l’assegnazione di posti barca a gavitello della catenaria comunale, gestita dalla Sviluppo turistico Lerici. 25 i gavitelli disponibili per residenti; 19 per non residenti; 2 per attività di noleggio. Disponibile a questo link sul sito del Comune la lettera di convocazione con il dettaglio dei posti disponibili.

