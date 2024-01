Loano non solo mare, l’11 gennaio escursione a Pietra Ligure

Loano. Nuovo appuntamento con “Loano non solo mare”, il programma curato dalla sezione loanese del Cai con il patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano. Il prossimo 11 gennaio è in programma un’escursione a Pietra Ligure. La visita è stata organizzata con il supporto del sindaco di Pietra Ligure, Luigi De Vincenzi, e vedrà la partecipazione di uno storico esperto della città, Gianni Cenere.

I partecipanti si troveranno alle 8.30 in piazza Valerga a Loano. Da Loano si percorre la via Aurelia fino a Pietra Ligure. Le auto verranno lasciate nel parcheggio Geddo (ex campo sportivo).

