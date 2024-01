Pallacanestro Sestri, sconfitta con l’Empoli al termine di una sfida equilibrata

Genova. Sconfitta al PalaFigoi per la Pallacanestro Sestri in Serie B Interregionale. Partita combattiva da parte dei Seagulls, con coach Bianchi al debutto in panchina, capaci di sfiorare la rimonta dal -19 contro l’USE Empoli, che conquista la vittoria solamente negli ultimi istanti della gara.

La partita è equilibrata nel primo quarto, con le due squadre che si rispondono colpo su colpo al PalaFigoi. Il primo vantaggio più consistente è dei Seagulls che si portano sul +4 grazie ai sei punti di parziale inanellati da Zini e Anaekwe, interrotti però dalla tripla di Mazzoni. Gli empolesi iniziano a ingranare e chiudono il primo quarto sul +4. Nella seconda frazione sono gli ospiti a portare l’inerzia dalla loro, riuscendo, azione su azione, ad andare all’intervallo sul +12.

