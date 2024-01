Piccoli Comuni: Comunità energetiche rinnovabili, le opportunità

Dall’ufficio stampa di Regione Liguria

I Comuni con meno di 5 mila abitanti, le Camere di Commercio e gli enti del settore regionale allargato (ad esempio ASL ed Enti Parco) possono richiedere, a partire da oggi, a IRE SPA, l’agenzia tecnica regionale del gruppo Filse, fino a 25 mila euro di servizi per la costituzione e l’avvio delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER). Un’opportunità, prevista dalla misura attivata da Regione Liguria in attuazione della legge regionale 22 del 2007, che rimarrà aperta fino al prossimo 6 febbraio e che, in caso di configurazioni individuali a distanza (modello: pubblico-pubblico) consente di richiedere servizi per un valore di 5 mila euro.

