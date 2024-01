Porticciolo di Nervi invaso dalla posidonia. M5s: “Progetto sbagliato, quanto ci costa?”

Genova. “L’avevamo detto che la nuova, e più volte contestata, conformazione architettonica del nuovo porticciolo di Nervi, con diversi livelli di gradoni discendenti verso il mare insieme ad altri interventi concomitanti, si sarebbe mal coniugata con le correnti interne al porticciolo e reso più complesso un eventuale intervento di rimozione della posidonia. In questi giorni, l’ennesima prova del nove: è bastata una mareggiata (non certo la prima di questo autunno-inverno) per far sì che l’area venisse di nuovo invasa dalla pianta marina al punto da renderne poco sicura la fruizione. Tant’è che ieri, visto che è frequentata soprattutto dalle famiglie con bambini al seguito, ne abbiamo chiesto e ottenuto la chiusura perché in queste condizioni non si percepisce più il confine tra gradoni e mare”.

Così, il coordinatore provinciale del M5S Genova Stefano Giordano e il consigliere municipale Marco Mesmaeker.

» leggi tutto su www.genova24.it