Prosegue la raccolta fondi per la riapertura della bottega nel borgo di Castelnuovo

E’ attiva anche sulla piattaforma GoFundMe la raccolta fondi per la riapertura dell’unica bottega nel centro storico di Castelnuovo Magra. Le due imprenditrici Rosita Bellocchio e Maria Aida Bibolini, con il supporto del Comune, sono le promotrici dell’iniziativa che punta ad arrivare alla somma di 25mila euro per avviare l’attività e fornire così alla cittadinanza del borgo un punto di riferimento per la spesa alimentare e non. “L’obiettivo – spiega Bellocchio – è sostenere costantemente l’attività per assicurarne la rinascita e mantenerla attiva. Tuttavia la cifra è necessaria per attrezzarla e farla ripartire. I fondi raccolti saranno impiegati per la creazione della cooperativa di comunità e l’acquisto di attrezzature essenziali per avviare l’attività alimentare. Queste includono banconi frigo, registratori di cassa, pozzetti congelatori, bilance, registri di cassa, affettatrici e altre attrezzature necessarie. In questo modo – conclude – miriamo a garantire una base solida per l’operatività della bottega alimentare e contribuire al sostegno sostenibile della comunità locale”. L’iniziativa si può sostenere qui

