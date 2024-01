Rapallo: “Una cena per la scuola”, i biglietti vincenti

Dai Comitati genitori Istituto comprensivo Rapallo e Istituto comprensivo Rapallo-Zoagli

Sottoscrizione a premi “Una cena per la scuola 2023. L’estrazione è avvenuta lunedì 08 gennaio 2023 alle ore 15.30 con la partecipazione dei presidenti dei rispettivi comitati.

Sono stati venduti 3192 biglietti. La sottoscrizione a premi ha permesso di versare nelle casse dei comitati genitori 1596,00 € cadauno, che verranno utilizzati per il potenziamento dei relativi istituti comprensivi.

Questo non sarebbe stato possibile senza il preziosissimo contributo di tutti i generosi commercianti che hanno deciso di collaborare mettendo in palio i numerosi premi.

Ricordiamo che i premi vanno ritirati entro il 25 febbraio 2020 contattando i seguenti numeri telefonici per I.C.Rapallo Marina 347.9007805 – I.C.Rapallo Zoagli Andrea 338.8747222.

