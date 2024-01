Rigassificatore, lista Toti risponde al M5s: “Dicono balle, per la UE procedura ok sul progetto”

Vado Ligure. Il tema del rigassificatore ancora al centro del dibattito politico anche in questo inizio 2024. Dopo le parole del M5s in merito alla valutazione della UE, a stretto giro la lista Toti in Regione risponde per le rime: “Le posizioni espresse dal M5S sul rigassificatore che non corrispondono alla risposta fornita dalla Commissione Europea”.

“Siamo arrivati al punto che parole chiare e semplici pronunciate da commissari europei vengono prese, tagliate, usate parzialmente, e reincollate per far dire all’Europa ciò che non ha mai detto. E nel fabbricare bufale i 5 Stelle sono evidentemente maestri. E’ tutto il giorno che raccontano di una loro “vittoria” a Bruxelles, di risposte della Commissione Europea che darebbero loro ragione, sostenendo che il rigassificatore al largo di Savona è stato certificato come pericoloso e che lo Stato italiano dovrebbe indicare siti alternativi. Nulla di tutto ciò è stato detto, anzi” afferma il gruppo di maggioranza in Regione.

