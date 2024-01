Riparte la navetta tra Piano e Ponte di Arcola

Riprende mercoledì prossimo, 10 gennaio, il servizio navetta sperimentale tra il Piano e il Ponte di Arcola, rivolto ai residenti del territorio comunale. Il servizio, recentemente avviato dall’amministrazione comunale, è attivo il mercoledì e il sabato, con partenza alle 9.30 e rientro alle 11.30. Costo 1 euro andata più ritorno. Partenza da Via Fratelli Rosselli; questo il percorso:

Via Fratelli Cervi – Via Bruno Buozzi – Viale XXV aprile – Via Amendola – sottopasso Ferrovia – Piazza Falcone Borsellino. Per usufruire del servizio è sufficiente farsi trovare lungo il tragitto.

