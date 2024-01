Genova. Era già stato annunciato, ma nella serata-omaggio a Gianluca Vialli My name is Luca al Teatro Carlo Felice di Genova, il sindaco Marco Bucci ha confermato che la città ricorderà il giocatore dedicandogli prossimamente uno spazio nell’area del nuovo Waterfront di Levante.

“Un grande atleta e grande uomo, un esempio che ha vissuto per otto anni nella nostra Genova e ha fatto innamorare Genova di lui e lui si è innamorato di Genova”, ricorda Bucci.

