Siglato il contratto decentrato per i dipendenti del Comune di Sarzana

Dopo mesi di lavoro e concertazione Comune di Sarzana e Organizzazioni Sindacali hanno sottoscritto lo scorso 29 dicembre il contratto decentrato 2023 e definito la contrattazione 2022, che si trascinava dalla scorsa legislatura.

“Stiamo facendo un grande lavoro per superare una fase di stallo – afferma l’assessore Luca Ponzanelli – e questi sono i primi risultati di una stagione di rilancio della “macchina comunale”. Gli obiettivi sono chiari: migliore funzionalità dell’ente, migliori condizioni per i dipendenti, migliore servizio ai cittadini. Adesso andiamo avanti con assunzioni e riorganizzazione interna: le prime novità riguarderanno la struttura organizzativa e l’orario di lavoro. Sono molto soddisfatto – aggiunge – e credo che i segnali siano positivi anche per dipendenti e sigle sindacali, che voglio ringraziare per la collaborazione”.

Fanno seguito Cgil, Cisl e Uil a mezzo dei propri rappresentanti provinciali Marzia Ilari, Fabio Cidale, Massimo Bagaglia: “È stato un confronto complicato e siamo soddisfatti di aver raggiunto il risultato firmando il contratto decentrato inerente gli esercizi 2022 e 2023. Auspichiamo di proseguire il percorso di valorizzazione del personale che in questi anni ha garantito l’erogazione dei servizi comunali nonostante una situazione di pesante carenza organica. Proprio sulle assunzioni continueremo a sollecitare l’amministrazione”.

