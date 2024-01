Spada, Coppa del Mondo Under 20: argento per le azzurre con Anita Corradino

A Udine, in occasione della tappa di Coppa del Mondo Under 20, applausi meritatissimi per l’Italia della spada femminile, con un argento firmato dalla spezzina Benedetta Madrignani (Circolo Scherma Spezia) e dalla genovese Anita Corradino (Cesare Pompilio) in squadra con Vittoria Siletti ed Elisa Treglia.

Il team delle azzurrine, terza testa di serie del tabellone, ha debuttato negli ottavi superando la Spagna per 36-25. Le spadiste del CT Chiadò, guidate a fondo pedana dai maestri Paolo Zanobini e Mario Renzulli, hanno dato continuità al loro ottimo inizio imponendosi con un netto 45-31 sulla Svezia nei quarti di finale.

