Tutto esaurito per Vialli nella serata-omaggio e Bergomi rivela: “Fu a un passo da diventare ct della Nazionale”

Genova. Tutti per Gianluca Vialli. Un ricordo corale tra aneddoti, citazioni, musica. In un Teatro Carlo Felice esaurito (i biglietti sono stati venduti in meno di una settimana) Ilaria D’Amico e Tommaso Labate hanno presentato una serata ricca di ospiti del mondo del calcio, del teatro e della musica a testimonianza di come Vialli fosse apprezzato a tutto tondo, non solo come sportivo. Partenza con La leva calcistica del ’68 cantata da Paola Turci e con la citazione del discorso di Roosevelt fatta da Neri Marcorè e che Vialli usò per caricare gli Azzurri prima della finale, poi vinta, all’ultimo Europeo contro l’Inghilterra quando era capodelegazione.

Tanti i personaggi arrivati a Genova per rendergli omaggio: Mario Brunello, Brunori Sas, Paolo Di Canio, Marco D’Amore, Giorgio Chiellini

Neri Marcorè, Roberto Mancini, Fedez, Gianluca Pessotto, Paola Turci, Gianluca Pagliuca, Bruno Pizzul, Beppe Bergomi, Paolo Nori, Lodo Guenzi, Gigi Buffon, Paolo Condò, Pierluigi Collina e Valerio Aprea.

