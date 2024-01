Vignali svolge le visite, domani il primo allenamento con lo Spezia

Luca Vignali ha fatto ritorno alla Spezia e ora si prepara a mettere nero su bianco la firma che lo legherà al club della sua città almeno fino a giugno. Il difensore di Bragarina è tornato in città, lasciando il ritiro di Marbella del Como, e quest’oggi ha svolto le visite mediche e ha firmato il nuovo contratto con lo Spezia. È lui il primo colpo della sessione invernale delle Aquile, che rimpolpano così la linea difensiva con un giocatore duttile, in grado di giocare sia a destra come rincalzo di Amian e che a sinistra. Domani il giorno del primo allenamento, due anni e mezzo dopo l’addio, nella settimana della ripresa del campionato, che vedrà lo Spezia avversario proprio del Como.

Per un Vignali che arriva c’è invece uno Szymon Zurkowski in partenza. In queste ore è attesa la definizione dell’operazione con l’Empoli, già intavolata nel week-end. Il polacco non ha ancora raggiunto Empoli ma con grande probabilità lo farà tra stasera e domani, una volta conclusi tutti gli aspetti burocratici tra i club. Il centrocampista lascia lo Spezia un anno dopo il suo arrivo, con la formula del prestito con diritto di riscatto e permette un buon risparmio salariale alla squadra bianca, che ora ha un pizzico di margine in più per investire in entrata.

