Addio a Stefano Mantero, iconico maestro della pasticceria genovese

Genova. Era considerato uno dei “grandi padri” della pasticceria genovese e non solo, e grazie all’impegno e alla passione per il suo lavoro è riuscito a creare una vera e propria istituzione: Stefano Mantero, fondatore e titolare della pasticceria che porta il suo nome a Sampierdarena, è morto l’8 gennaio a 88 anni.

Ribattezzato affettuosamente “il fioraio di Sampierdarena” per i suoi fiori di ghiaccia reale, specialità che lo ha reso famoso, Mantero da tempo aveva passato la direzione e la gestione della rinnovata pasticceria di via Cantore alla figlia Stefania. L’età e le condizioni di salute non gli hanno comunque mai impedito di farsi vedere in laboratorio, la sua vera casa, per dispensare consigli e osservare da vicino il lavoro della nuova generazione.

