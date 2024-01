Al via il corso di canto al Cpia

Inizia mercoledì 10 gennaio alle 14.30 la prima lezione del corso di canto al CPIA (Centro Provinciale Istruzione Adulti della Spezia, dirigente Andrea Minghi) , sito in via Milano. L’ attività è promossa dalla scuola ed è aperta a tutti. Il corso si propone di educare alle regole base del canto, corale e non, ma anche come laboratorio di educazione alla voce e alla consapevolezza delle potenzialità della propria “voce”. Il corso è rivolto anche a figure professionali che utilizzano la propria voce come strumento importante del proprio lavoro ma anche a chi interessa come esperienza ludica e di sperimentazione. Il corso è condotto dal Maestro Franca Gambino Baronio.

