Anno nuovo, vita vecchia: D’Angelo riparte dai soliti problemi

Perde due centrocampisti e guadagna un terzino, che rischia però di dover giocare sulla fascia a lui meno congeniale. Luca D’Angelo riparte da dove aveva lasciato, e forse anche mezzo passo indietro, con la missione di dover salvare lo Spezia penultimo in classifica. La realtà è che i primi dieci giorni di calciomercato non hanno portato veri correttivi a una rosa rimasta a metà del guado di una rivoluzione inaugurata dopo la retrocessione in serie A, stretta tra la necessità di abbattere il monte ingaggi e la difficoltà a trovare una sistemazione ad alcuni calciatori dall’importante ingaggio e dallo scarso mercato.

Oggi dovrebbe essere il giorno delle prime ufficialità: arriva Luca Vignali, parte Szymon Zurkowski. Il primo lancia messaggi d’amore dalla scorsa estate e sarebbe in effetti già stato utile negli scorsi mesi per garantire ad Amian un’alternativa e, in generale, per portare nello spogliatoio una mentalità – determinata, prima ancora che vincente – che manca come il pane. Il secondo è uno dei calciatori con lo stipendio più importante e, a differenza del connazionale Dragowski, quantomeno qualcuno interessato ad averlo in squadra ce l’ha. E’ il suo vecchio mentore Andreazzoli, che da ieri lo ha riabbracciato e da oggi potrà allenarlo.

