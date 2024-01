Asl4. Cambio alla direzione: Giovanni Battista Andreoli sostituisce Francesco Orlandini

Dall’ufficio stampa di ASL4

Dal 1 febbraio 2024 a ricoprire l’incarico di Direttore Sanitario dell’Asl 4 sarà il dottor Giovanni Battista Andreoli, già Direttore Medico di Presidio Aziendale per lungo tempo, a cui vanno i migliori auguri di buon lavoro.

Il 31 gennaio si concluderà l’incarico del dottor Francesco Orlandini, già primario di Medicina Interna all’Asl 5, Direttore Sanitario dell’Asl 4 nel precedente mandato 2016-2020, confermato per triennio successivo 2021-2023.

Al dottor Orlandini, oggi in quiescenza, vanno il ringraziamento e la riconoscenza personale del direttore generale, Paolo Petralia, e dell’intera azienda per l’impegno umano dimostrato, per il lavoro appassionato e competente, che hanno dato un contributo fondamentale ai risultati raggiunti in questi otto anni dall’Asl 4.

