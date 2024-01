Assi di forza, Campora: “Manterremo i parcheggi in via Sampierdarena e via Cantore”

Genova. Il progetto degli assi di forza del trasporto pubblico non sacrificherà i parcheggi nelle due arterie principali di Sampierdarena. A prometterlo è l’assessore alla Mobilità Matteo Campora che oggi in Consiglio comunale ha risposto alle interrogazioni di Cristina Lodi (Azione) e Monica Russo (Pd) dopo le polemiche sull’avvio del cantiere in via Sampierdarena appena prima delle festività natalizie.

I lavori in corso, ha spiegato l’assessore, “hanno la finalità di riqualificare i marciapiedi e i percorsi pedonali. Per quanto riguarda i quattro assi abbiamo avuto diversi incontri con le attività commerciali e il Municipio, ma i lavori veri e propri inizieranno a metà dell’anno“. Il progetto originario prevedeva una pista ciclabile “vera” e separata dal traffico, alberi, marciapiedi più larghi, eliminazione delle barriere architettoniche, ridisegno totale della viabilità e soprattutto della sosta con la perdita stimata di circa 90 posti auto lungo la strada.

