Andora/Albenga. Dopo la completa chiusura del tratto autostradale nelle fasi dell’emergenza, è stata parzialmente riaperta la viabilità sulla A10 tra Albenga e Andora, dove si è verificato l’incendio di un’auto.

Secondo quanto appreso, poco dopo le 19 e 20, la vettura è andata a fuoco, per cause ancora in via di accertamento. Fortunatamente il conducente è riuscito a mettersi in salvo, ma il mezzo, avvolto dalle fiamme, è andato completamente distrutto dal rogo.

