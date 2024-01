Cairo si prepara al Carnevale e presenta la Castellana 2024, Agnese Rizzo

Cairo Montenotte. Domenica 11 febbraio 2024, a partire dalle ore 14, Piazza della Vittoria tornerà ad animarsi con il Carnevale di Cairo Montenotte, organizzato dal Comitato Storico dei Rioni. Nuvarin der Castè, la Castellana e tutta loro Corte aspettano i graditi ospiti per festeggiare tutto il pomeriggio. E a proposito di Castellana, ecco chi sarà il volto di quest’anno.

Come spiegano gli organizzatori, “l’’unanime scelta del Comitato è ricaduta su Agnese Rizzo, cairese doc, nata a Pietra Ligure il 12 maggio 2006, la quale frequenta il quarto anno del Liceo coreutico “Umberto Eco” di Alessandria e tra le sue più grandi passioni vi sono la danza e il canto, oltre allo sport in generale. Nel tempo libero, Agnese aiuta anche la sua famiglia nello storico ristorante cairese “Alpi”, in pieno centro cittadino”.

E ancora: “Abbiamo scelto lei perché pensiamo che la sua semplicità, la sua

autenticità, la sua solarità e il suo sorriso siano perfetti per intrepretare il personaggio.

Sarà una giornata entusiasmante che vogliamo goderci appieno insieme a tutti voi, soprattutto insieme ai fantastici bimbi che aspettiamo mascherati e desiderosi di fare festa insieme a noi. L’appuntamento sarà caratterizzato da tantissime sorprese, con la consueta sfilata per le vie della città, tanta musica, caramelle e leccornie, coriandoli e soprattutto tanto entusiasmo, per ripetere il successo della scorsa edizione e, anzi, fare ancora meglio.

Ringraziamo sin d’ora tutti coloro che, a qualsiasi titolo, ci sostengono e ci sosterranno per l’organizzazione di una festa che va preservata perché rappresenta un patrimonio

estremamente prezioso della tradizione culturale locale e nazionale.

» leggi tutto su www.ivg.it