Capodanno, Toti rivela i costi e rivendica i risultati: “In piazza 30mila persone, grande visibilità”

Genova. Un anticipo da 525mila euro “che verrà parzialmente ristorato tramite il pagamento degli sponsor dell’iniziativa”, 6.200 euro per il trasloco dagli uffici in piazza De Ferrari usati anche quest’anno come camerini, 3.211 euro per gli straordinari del personale di vigilanza. Sono le spese (Iva esclusa) affrontate dalla Regione Liguria per il Tricapodanno organizzato da Mediaset e culminato con la serata trasmessa in diretta dal cuore della città. A snocciolare le cifre è stato oggi dal il presidente ligure Giovanni Toti in risposta a un’interrogazione di Ferruccio Sansa.

Per svuotare gli uffici della sede di piazza De Ferrari – decisione contestata dai lavoratori dell’ente – sono servite sei persone per sei giorni. Le attività di pulizia “non hanno comportato incrementi di spesa” perché hanno provveduto gli organizzatori. La vigilanza ha richiesto 155,5 ore in aggiunta rispetto al contratto con Lubrani, ma “il servizio sarebbe stato in ogni caso integrato, anche senza il coinvolgimento della sede regionale”, ha precisato Toti. Nessun aggravio per l’energia visto che “il presidente e il suo staff sarebbero stati comunque presenti negli uffici e gli organizzatori dell’evento erano dotati di apposito generatore”. Niente extra nemmeno alla voce comunicazione, integrata nel “pacchetto” del Tricapodanno.

