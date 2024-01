Convocato il Consiglio per la surroga di Guccinelli, entrerà Ambrogetti

La presidente del Consiglio comunale Raffaella Plicanti ha convocato per il prossimo 12 gennaio la seduta straordinaria per la surroga del dimissionario Renzo Guccinelli il quale dopo l’ultimo consiglio ha maturato la decisione di lasciare. Al suo posto, fra le fila dell’opposizione, subentrerà Sabina Ambrogetti, candidata nella lista Insieme per Guccinelli, che alle elezioni di maggio aveva ottenuto 198 preferenze risultando la quarta in assoluto e la prima dei non eletti fra le liste del centrosinistra. Per Sarzana Protagonista si tratta del secondo avvicendamento dopo quello di Loni con Tonelli.

A tal proposito AvantInsieme Val di Magra in una nota sottolinea: “Rispettiamo la decisione di dimettersi di Renzo Guccinelli e ne prendiamo atto. Le sue dimissioni consentiranno l’ingresso in Consiglio di Sabina Ambrogetti capolista della Lista “Insieme per Guccinelli Sindaco” formata da AvantInsieme e Sarzana Per Sarzana. Si tratta di una donna di grande valore, seria e competente, di un avvocato specializzato nel diritto di famiglia che tante battaglie ha condotto e vinto per le donne vittime di abbandono e soprusi. Con il suo ingresso, il Consiglio si arricchisce di indiscusse competenze e capacità ed anche dal punto di vista politico l’opposizione potrà contare, in aggiunta a quelle esistenti, del contributo di un’altra lista, delle persone che la componevano e di tutti i cittadini che l’hanno sostenuta. Un passo importante nel processo di costruzione di un’ampia alternativa all’attuale maggioranza ed a questa giunta che ai proclami ed alla propaganda non riesce a far seguire i fatti. A Sabina facciamo i nostri migliori auguri di buon lavoro, nell’interesse della nostra Città”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com