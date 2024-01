Dal mal di pancia di Ekdal al mal di schiena di Amian: il francese vuole lasciare lo Spezia e si allena a parte

In casa Spezia non c’è davvero mai pace. A pochi giorni dalla ripresa degli allenamenti e nella settimana del ritorno in campo per la prima partita del 2024 contro il Como, le Aquile si trovano a fare i conti con il ‘caso‘ Kelvin Amian, che non ha alcuna intenzione di rimanere allo Spezia e prova a forzare la mano per partire. Il francese oggi si è allenato a parte, svolgendo lavoro differenziato ufficialmente per mal di schiena. Il difensore si era regolarmente allenato negli scorsi giorni, ma oggi è stato costretto allo stop, che sembra avere ragioni ben più ampie di un semplice acciacco, come accaduto poche settimane fa con Albin Ekdal, il cui ‘mal di pancia’ ha portato poi alla risoluzione contrattuale.

Amian vuole lasciare lo Spezia e non si nasconde. Il club ha rifiutato un’offerta di prestito con diritto di riscatto arrivata dalla Francia, una formula che non convince la dirigenza, che punta molto sul terzino francese e non vuole svenderlo. Il direttore Eduardo Macia, così come l’amministratore delegato Andrea Gazzoli, erano stati chiari poco più di venti giorni fa: “I giocatori più importanti non si toccano”, e Amian e ritenuto tra questi. Ma il francese forza la mano e a questo punto sembra complicato ipotizzare un prosieguo della sua avventura allo Spezia. Legato alla maglia bianca fino al giugno 2026, sembra ora impossibile pensare di trattenere Amian, che la società ha però chiarito cederà solo in caso di offerta importante e che possa far monetizzare il club. Da capire se domani il francese tornerà ad allenarsi con la squadra o se proseguirà il percorso differenziato, alimentando così le polemiche e costringendo lo Spezia ad una nuova grana, che in questo momento si sarebbe volentieri evitata.

