Divieto per i veicoli Euro 4 in centro, Casati: “Decisione presa nel 2018, comunicata e già rimandata di un anno”

A poco più di una settimana dall’entrata in vigore del divieto di circolazione per i mezzi Euro 4 o precedenti nel centro storico sono ancora tanti gli spezzini che chiedono chiarimenti in merito e altrettanti quelli che hanno fatto richiesta di deroga agli uffici del servizio Mobilità del Comune.

Premettendo che ciclomotori e motocicli non sono destinatari della limitazione, così come tutti coloro che vivono all’interno del perimetro tracciato dall’ordinanza, abbiamo cercato di fare maggiore chiarezza insieme all’assessore alla Mobilità e all’Ambiente, Kristopher Casati, che per prima cosa intende sottolineare le motivazioni del provvedimento.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com