Limitazione Euro 4, Legambiente incontra Casati: “Direzione giusta ma mancano informazione e incentivi”

Il circolo spezzino di Legambiente ha chiesto e ottenuto un incontro con l’assessore all’Ambiente del Comune di Spezia in merito alle recenti disposizioni in materia di mobilità urbana. L’associazione ambientalista sposa di principio le misure che vanno a ridurre le immissioni di inquinanti in città (anche perché il provvedimento nasceva dal fatto di aver superato già nel 2017 il limite di legge della concentrazione media annuale di PM10, 40 microgrammi per metro cubo, presso la centralina di Via San Cipriano) ma al contempo ha avanzato alcune critiche e proposte.

Per l’associazione “è completamente mancata un’azione informativa sia al riguardo delle motivazioni del provvedimento, sia sui particolari che lo rendono o meno fattibile, come l’accessibilità ad alcuni servizi essenziali quali l’ospedale o i parcheggi in struttura come quello di Piazza Europa. Ugualmente – prosegue Legambiente – non è stata realizzata nessuna forma di incentivazione all’utilizzo del trasporto pubblico locale (Tpl), sia in termini di pubblicità (chi non è abituato a utilizzarlo non ne conosce nemmeno le potenzialità) sia in termini di facilitazioni: uno dei difetti del provvedimento è difatti il carattere discriminatorio in termini di censo, per cui chi non può permettersi l’acquisto di una nuova auto dovrebbe avere ad esempio sconti sull’abbonamento al Tpl”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com