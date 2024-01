L’Independent celebra Genova e mette Boccadasse in copertina: “Meglio della sovraffollata Venezia”

Genova. Anche l’Independent, storico quotidiano britannico, rende omaggio al capoluogo ligure. Per la precisione a Boccadasse, comparsa come immagine principale di un articolo dedicato alle “destinazioni nascoste” da visitare nel 2024.

“Scambia Venezia per Genova”, è il consiglio della giornalista Helen Coffey, che richiama i problemi registrati in Laguna per le orde di turisti che arrivano soprattutto grazie alle gigantesche navi da crociera. E che passa poi ad assicurare che chi è in cerca di “un’autentica meta italiana senza le orde di turisti” può trovare in Genova, “spesso trascurata”, la giusta soluzione.

» leggi tutto su www.genova24.it