Il Lions Club Roverano e il Lions Club Vara Sud venerdì 12 Gennaio 2024 alle ore 17.00 presso la Sala Consiliare Della Provincia Della Spezia, organizzano un incontro aperto a tutta la cittadinanza con il Prof. Massimo Galli per la presentazione del suo nuovo libro, “Una banale influenza? Storia di una malattia sottovalutata”. Massimo Galli, già Professore Ordinario di Malattie Infettive all’Università Statale di Milano e Primario Ordinario presso il Dipartimento di scienze biomediche e cliniche dell’Istituto Ospedaliero Luigi Sacco di Milano, durante la pandemia è stato scelto da molti come riferimento per la coerenza e credibilità dimostrate nello “ spiegare “ i comportamenti del virus oltreché solido riferimento per la sua attività di infettivologo. Ci racconterà come, tra sottovalutazioni e allarmi, le varie epidemie influenzali si sono diffuse sul pianeta, come sono state recepite dall’opinione pubblica e come le società vi hanno reagito. L’iniziativa sarà introdotta da Drina Bavestrello e vedrà dialogare con Galli e Giancarlo Icardi, Direttore Igiene Policlinico San Martino Genova, valido riferimento per la sua attività di Igienista. Conclude l’incontro la Dott.ssa Lisa Voltolini, Medico di Medicina Generale ASL 5 Spezzino, Referente Aft La Spezia 1. Modera l’incontro la Dott.ssa Alessandra Bertone, Presidente di Zona Lions Club, Zona C Distretto 108Ia2. Una interessante occasione, afferma la Dott.ssa Alessandra Bertone, per poter ascoltare e soprattutto avere risposte su un tema di grande interesse ed attualità come l’influenza, da due illustri Medici quali Galli e Icardi. Inoltre sabato 13 gennaio Massimo Galli sarà a Sarzana presso il Santa Caterina, Sala Leonardo , alle ore 18.00. Racconterà “Pandemie e Storia dell’umanità”. Un tema di estremo interesse storico, di fatto le pandemie hanno modificato la Storia dell’Umanità e spesso hanno inciso più delle guerre.

L’articolo Massimo Galli presenta “Una banale influenza?” alla Spezia proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com