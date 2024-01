Nadia Antonello e Paolo Ghezzi salutano la mostra ed il pubblico del Camec presentando il catalogo

Domenica 14 gennaio, alle 17 Nadia Antonello e Paolo Ghezzi saluteranno la mostra ed il pubblico e presenteranno il catalogo che ha accompagnato questo importante evento espositivo. Dopo i riconoscimenti ottenuti in ambito internazionale, da Madrid a Beirut, da New York ad Atene, con la mostra Terra Cielo Iperuranio il CAMeC, Centro Arte Moderna e Contemporanea della Spezia, ha dedicato ad Antonello Ghezzi la prima mostra monografica antologica realizzata in un museo pubblico. Frutto di un progetto originale concepito per gli ambienti del Centro, essa ha generato nei numerosi visitatori e nella attività laboratoriale dedicata un assai positivo riscontro, fondato sul potere di coinvolgimento delle opere e delle installazioni presenti, rappresentative di un percorso focalizzato sulla leggerezza e sulla magia, capace di abbracciare l’infinitezza dell’universo e l’intimità delle relazioni umane. Il catalogo, bilingue italiano/inglese, pubblicato da Metilene Edizioni, con il testo istituzionale del Sindaco e Assessore alla Cultura Pierluigi Peracchini, e testi critici di Eleonora Acerbi, curatrice della mostra, Cesare Biasini Selvaggi e Cinzia Compalati, prende in esame la complessa ricerca portata avanti fino ad oggi da Antonello Ghezzi e, grazie ad un ricco repertorio iconografico, documenta il suggestivo allestimento che occupa il piano terreno del museo e ne punteggia altri spazi, fino alla terrazza.

Domenica 14, alle 17, con ingresso libero, il pubblico potrà incontrare Nadia Antonello e Paola Ghezzi e gli autori dei testi in catalogo e compiere per l’ultima volta il viaggio collettivo proposto dagli artisti, che prende avvio dalla Terra, attraversa il Cielo e raggiunge l’Iperuranio. Nadia Antonello (Cittadella, 1985) e Paolo Ghezzi (Bologna, 1980) si formano all’Accademia di Belle Arti di Bologna e nel 2009 fondano il duo artistico Antonello Ghezzi. La loro ricerca si focalizza sulla leggerezza e la magia. I progetti che li hanno visti esporre in tante parti del mondo, con il supporto di numerose Istituzioni, tentano di rendere tangibili le favole. Una porta che si apre solo se si sorride, bolle di sapone che abbattono i muri, una macchina per esprimere desideri con le stelle cadenti, piccole sculture tra amanti, cieli stellati del futuro. Scale, nuvole e semafori blu che – grazie a Gianni Rodari – danno all’osservatore il via libera per volare. Come fossero sandali alati oppure specchi che, come lo scudo di Atena, aiutano Perseo ad affrontare Medusa.

