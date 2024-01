Ponte Morandi, i dieci principali imputati risarciscono 193 parti civili minori

Genova. Sono 193 le parti civili minori (sindacati, piccole aziende, danneggiati) per le quali dieci imputati di Aspi hanno risarcito parzialmente il danno in una transazione economica si è svolta durante il periodo delle festività.

Tra gli imputati che hanno pagato ci sono gli ex vertici di Aspi Giovanni Castellucci, Paolo Berti e Michele Donferri Mitelli, ma anche l’ex Ad di Spea Antonino Galatà. La cifra non è nota. L’annuncio, con la consequente revoca della costituzione di parte civile nei confronti di questi dieci imputati su 58, è stato dato in aula questa mattina dall’avvocato Raffaele Caruso, a nome di tutti i colleghi.

» leggi tutto su www.genova24.it