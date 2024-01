Riva Trigoso: “Regione sostiene la nuova strada per i mezzi pesanti”

Da Claudio Muzio, consigliere regionale di Forza Italia

“A fronte di quanto dichiarato dal capogruppo del PD Luca Garibaldi, dalle parole pronunciate quest’oggi in Consiglio regionale dall’assessore Giacomo Giampedrone emerge chiaramente il preciso impegno di Regione Liguria di sostenere il Comune di Sestri Levante nella progettazione e nell’iter realizzativo della nuova viabilità alternativa di Riva Trigoso. A breve verranno infatti stanziate dalla Regione le risorse per la progettazione di questa importante opera, per l’affinamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica, nell’ottica di procedere direttamente con l’appalto integrato dei lavori. Le risorse, a valere sul Fondo rotativo regionale di progettazione, ammonteranno a 225.000 euro nel 2024 e a 33.300 nel 2025”. E’ quanto dichiara il consigliere regionale Claudio Muzio, capogruppo di Forza Italia.

